21/08/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões
Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”
Influencer que fez sexo com 583 homens em 6h revela reação do noivo
Influenciadora relata momento chocante ao encontrar verme vivo em fralda do filho bebê; VEJA
Isa Scherer e marido vão parar no hospital após festa de Marquezine
The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos
Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia

Rio Acre segue em baixa e registra 1,55 metro em Rio Branco nesta quinta-feira; confira

Período de estiagem já preocupa a Defesa Civil da capital

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Rio Acre, principal manancial que abastece a capital acreana, foi medido em 1,55 metro na manhã desta quinta-feira (21), às 5h18, de acordo com boletim da Defesa Civil Municipal.

Dados são da Defesa Civil de Rio Branco/Foto: Reprodução

O registro confirma a tendência de redução gradual no nível das águas, que permanece muito distante da cota de alerta (13,50 metros) e da cota de transbordo (14 metros).

De acordo com os técnicos, o índice representa uma leve queda em relação aos últimos dias, mantendo o cenário de estiagem que já preocupa autoridades e moradores. Nas últimas 24 horas, o volume de chuvas acumulado em Rio Branco foi de apenas 3,4 milímetros, insuficiente para alterar de forma significativa a situação do rio.

Situação do manancial

O Rio Acre é a principal fonte de captação para o abastecimento de água da cidade. Com a estiagem prolongada, comunidades ribeirinhas enfrentam dificuldades de navegação, e áreas mais distantes já registram trechos com bancos de areia expostos. Em alguns pontos, embarcações de pequeno porte encontram obstáculos para trafegar, o que prejudica o transporte de pessoas e mercadorias.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.