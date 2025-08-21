Rio Acre segue em baixa e registra 1,55 metro em Rio Branco nesta quinta-feira; confira

O Rio Acre, principal manancial que abastece a capital acreana, foi medido em 1,55 metro na manhã desta quinta-feira (21), às 5h18, de acordo com boletim da Defesa Civil Municipal.

O registro confirma a tendência de redução gradual no nível das águas, que permanece muito distante da cota de alerta (13,50 metros) e da cota de transbordo (14 metros).

De acordo com os técnicos, o índice representa uma leve queda em relação aos últimos dias, mantendo o cenário de estiagem que já preocupa autoridades e moradores. Nas últimas 24 horas, o volume de chuvas acumulado em Rio Branco foi de apenas 3,4 milímetros, insuficiente para alterar de forma significativa a situação do rio.

Situação do manancial

O Rio Acre é a principal fonte de captação para o abastecimento de água da cidade. Com a estiagem prolongada, comunidades ribeirinhas enfrentam dificuldades de navegação, e áreas mais distantes já registram trechos com bancos de areia expostos. Em alguns pontos, embarcações de pequeno porte encontram obstáculos para trafegar, o que prejudica o transporte de pessoas e mercadorias.