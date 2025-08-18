Rio Branco está entre as 5 cidades do país com maior percentual de perda de água, diz relatório

A capital acreana aparece em situação crítica no Ranking do Saneamento 2025, divulgado pelo Instituto Trata Brasil. Segundo o levantamento, Rio Branco perdeu 56,06% da água tratada em 2023 antes mesmo que chegasse às torneiras da população. Com esse índice, o município ocupa a 96ª posição entre as 100 maiores cidades brasileiras avaliadas.

O desempenho negativo coloca Rio Branco à frente apenas de Ribeirão das Neves (MG), Várzea Grande (MT), Belém (PA) e Maceió (AL) ,esta última, que lidera a lista das piores, registrou perdas de 71,73%.

As perdas de água correspondem ao volume desperdiçado durante o processo de abastecimento e podem ocorrer por vazamentos, falhas de medição ou até consumo irregular.

Para efeito de comparação, a Portaria nº 490/2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional estabelece que municípios com até 25% de perdas são considerados em situação de excelência. No cenário atual, Rio Branco mais do que dobra esse parâmetro.

O levantamento também mostra que a situação das grandes cidades brasileiras se agravou, a média de perdas foi de 45,43% em 2023, número acima dos 35,04% de 2022 e também superior à média nacional registrada pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), que ficou em 40,3%.

Entre os 100 municípios analisados, apenas 32 registraram índices abaixo de 30%, enquanto 26 apresentaram níveis superiores a 45%, grupo no qual Rio Branco está incluído. A comparação entre os extremos evidencia a desigualdade: enquanto Suzano (SP) desperdiça menos de 1% da água tratada, Maceió perde mais de 70%.