18/08/2025
Universo POP
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários

Rio Branco está entre as 5 cidades do país com maior percentual de perda de água, diz relatório

Entre os 100 municípios analisados, apenas 32 registraram índices abaixo de 30%

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A capital acreana aparece em situação crítica no Ranking do Saneamento 2025, divulgado pelo Instituto Trata Brasil. Segundo o levantamento, Rio Branco perdeu 56,06% da água tratada em 2023 antes mesmo que chegasse às torneiras da população. Com esse índice, o município ocupa a 96ª posição entre as 100 maiores cidades brasileiras avaliadas.

O desempenho negativo coloca Rio Branco à frente apenas de Ribeirão das Neves (MG), Várzea Grande (MT), Belém (PA) e Maceió (AL) ,esta última, que lidera a lista das piores, registrou perdas de 71,73%.

O levantamento também mostra que a situação das grandes cidades brasileiras se agravou/ Foto: Ilustrativa

As perdas de água correspondem ao volume desperdiçado durante o processo de abastecimento e podem ocorrer por vazamentos, falhas de medição ou até consumo irregular.

Para efeito de comparação, a Portaria nº 490/2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional estabelece que municípios com até 25% de perdas são considerados em situação de excelência. No cenário atual, Rio Branco mais do que dobra esse parâmetro.

O levantamento também mostra que a situação das grandes cidades brasileiras se agravou, a média de perdas foi de 45,43% em 2023, número acima dos 35,04% de 2022 e também superior à média nacional registrada pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), que ficou em 40,3%.

Entre os 100 municípios analisados, apenas 32 registraram índices abaixo de 30%, enquanto 26 apresentaram níveis superiores a 45%, grupo no qual Rio Branco está incluído. A comparação entre os extremos evidencia a desigualdade: enquanto Suzano (SP) desperdiça menos de 1% da água tratada, Maceió perde mais de 70%.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.