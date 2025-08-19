Rio Branco lidera casos de violência doméstica contra a mulher em 2025; veja por município

O Acre já contabiliza 1.986 registros de violência doméstica e familiar contra mulheres em 2025, de acordo com dados da Polícia Civil do Estado. Do total, 942 casos ocorreram em Rio Branco, enquanto outros 1.044 foram registrados no interior.

Concentrado 47% do total de casos, a capital concentra o maior volume de ocorrências de todo o estado, seguida por Cruzeiro do Sul (195), Sena Madureira (128) e Tarauacá (118).

Já os municípios com menor densidade populacional, como Santa Rosa do Purus (7) Rodrigues Alves (8) e Marechal Thaumaturgo (14), aparecem com os menores índices.

Perfil das vítimas

Os números revelam que as mulheres pardas são as principais vítimas, com 2.268 casos registrados, seguidas por brancas (501), pretas (234), indígenas (57) e amarelas (30). Outras 1.557 vítimas não tiveram a raça informada.

Quando observada a faixa etária, a maioria das ocorrências atinge mulheres entre 18 e 29 anos (1.631 registros). Em seguida, estão as vítimas de 30 a 39 anos (1.265) e de 40 a 49 anos (810). Mesmo crianças e adolescentes de até 17 anos aparecem nas estatísticas, com 248 casos, além de 221 registros envolvendo mulheres acima de 60 anos.

A violência tem maior incidência aos domingos, com 423 registros. Os sábados também aparecem em destaque, com 312 casos. O comparativo mensal mostra que junho liderou o número de ocorrências em 2025, com 427 registros, seguido de maio (423) e abril (396).