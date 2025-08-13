13 de agosto de 2025
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’

A cantora assumiu ser bissexual e criticou cantores que supostamente fingem casamentos por contrato

A cantora sertaneja Roberta Miranda, de 68 anos, voltou a gerar polêmica nas redes sociais após assumir o namoro com o segurança Daniel Torres, de 24. Em um vídeo, a artista falou abertamente sobre sua sexualidade e fez duras críticas ao meio sertanejo, que ela classificou como “muito hipócrita”.

A crítica à hipocrisia sertaneja

No vídeo, Roberta Miranda sugeriu que muitos cantores famosos fingem ser heterossexuais para manter a imagem. “As pessoas sabem quem é quem. Ficam quietos, fingem que acreditam, né?”, questionou ela. A cantora foi além e insinuou que alguns artistas têm “contratos” para manterem casamentos de fachada, algo que ela considera parte da hipocrisia do gênero musical.

Vida pessoal e sexualidade

Em meio às declarações, Roberta Miranda reiterou ser bissexual, como já havia mencionado na semana anterior. “Agora, eu sou bi, ok? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser”, afirmou. A artista, que mantém o relacionamento com Daniel de forma discreta desde o final de 2024, pediu que os fãs parassem de comentar sobre a vida pessoal do casal, elogiando o caráter de seu namorado.

Assista:

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

