Roda solta de carro provoca acidente e deixa homem hospitalizado

Clayton Gomes sofreu várias fraturas pelo corpo após ser atingido por uma roda que se desprendeu de um carro em movimento na porta de uma distribuidora de bebidas, no Setor Santo Hilário, em Goiânia, na noite do último dia 1º de agosto. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

Segundo relatos, Clayton estava usando muletas devido a um acidente anterior quando foi atingido. Logo após o impacto, ele perdeu a consciência por cerca de cinco minutos. “Nós escutamos o barulho do carro vindo. Olhou para baixo. Eu não vi mais nada. Eu desmaiei, fiquei uns 5 minutos desacordado lá. A pancada foi muito forte”, contou Clayton à TV Anhanguera.

Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, ele foi levado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde foram constatadas múltiplas fraturas, incluindo lesão no fígado, proximidade das costelas e três trincados no osso da bacia. Clayton passou oito dias internado e atualmente se recupera em casa.

Em vídeo feito após o acidente, o homem comenta com amigos que esta foi a quinta vez que sofreu um acidente grave. “É o quinto”, disse, sorridente, segurando a filha no colo.

As imagens de segurança mostram Clayton sentado à mesa, conversando com outras pessoas, quando a roda se solta do carro que passava pela rua e o atinge. O veículo seguiu pela pista, soltando faíscas na área onde ficava o pneu.

O motorista do carro informou que a ponta do eixo da roda traseira quebrou, fazendo com que a roda se desprendesse de forma inesperada. Ele prestou socorro à vítima e a acompanhou até o hospital. As informações e imagens são do g1 Goiás.

Veja o vídeo: