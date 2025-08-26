26/08/2025
Rodrigo Marques, do "A Culpa é do Cabral", volta ao Acre em setembro após seis anos com show em Rio Branco

Novo show de stand-up, "O Entusiasta", acontece no dia 14 de setembro, no Gran Reserva, em Rio Branco

O público acreano vai ter a oportunidade de rever de perto um dos principais nomes da comédia nacional. Rodrigo Marques, integrante do programa A Culpa é do Cabral, retorna ao Acre após seis anos para apresentar seu novo show de stand-up no dia 14 de setembro, no Gran Reserva, em Rio Branco.

Rodrigo é reconhecido como um dos comediantes mais influentes da atualidade. Além da carreira sólida nos palcos, é integrante fixo do A Culpa é do Cabral, talk show de comédia exibido pelo Comedy Central e também disponível no YouTube, que reúne humoristas do sul ao nordeste do país, abordando de forma irreverente temas da atualidade, cultura e cotidiano brasileiro.

 O humor brasileiro tem no programa A Culpa é do Cabral um de seus maiores sucessos da atualidade. Exibido pelo Comedy Central desde 2017 e também disponível no YouTube, o talk show reúne cinco comediantes de diferentes regiões do país: Rodrigo Marques, Thiago Ventura, Nando Viana, Fabiano Cambota e Rafael Portugal. Juntos, eles comentam de forma irreverente o comportamento dos brasileiros, fatos do cotidiano e diferenças culturais entre os estados.

Ao longo das temporadas, o programa conquistou uma legião de fãs por sua espontaneidade, improviso e química entre os integrantes, que transformam conversas simples em momentos de pura comédia. Entre os quadros mais queridos estão as imitações, os debates sobre curiosidades regionais e os desafios que revelam o lado mais descontraído dos humoristas.

No stand-up, Marques já lançou quatro especiais de comédia, sendo três disponíveis gratuitamente no YouTube — Inimigo do Nível, Estamos Vivos e Paz de Darwin — e um na Netflix, intitulado O Problema é Meu. Em seus textos, mistura humor inteligente, reflexões sobre comportamento e crítica social com uma boa dose de ironia.

A volta ao Acre promete ser um momento marcante tanto para o comediante quanto para os fãs locais, que aguardavam há anos por sua apresentação. Os ingressos já estão disponíveis no site Ingresso.com.

