Samu atende dois acidentes de motociclistas em sequência no Acre

Os motociclistas José Vale da Silva, de 59 anos, Daniel Coelho Pereira, de 77 anos, e Raimundo Nonato Lima da Fonseca, de 50 anos, ficaram feridos após se envolverem em dois acidentes distintos ocorridos na noite desta terça-feira (26). O primeiro aconteceu no km 1 da Linha 1, na região da Vila do Incra, no interior do Acre. O segundo foi registrado no km 1 da rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Daniel trafegava em uma moto modelo Fan, de cor vermelha, no sentido Vila do V/Vila do Incra, quando colidiu frontalmente contra outra motocicleta, modelo Crosser, de cor vermelha e branca.

Com o impacto, José sofreu fratura exposta na perna direita, fratura no punho esquerdo e trauma torácico. Já Daniel apresentou dores no tórax e no ombro direito. Ambos foram estabilizados e encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado estável.

Enquanto uma ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) seguia para a ocorrência, nas proximidades da empresa Café Contri, outro motociclista, identificado como Raimundo Nonato, que conduzia uma moto modelo Fan preta, colidiu contra um cachorro. Ele sofreu dores no tórax, no abdômen, nas costas e inchaço no rosto. O Samu, que passava pelo local, acionou outra ambulância para apoio. Raimundo também foi atendido, estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro da capital, igualmente em estado estável.