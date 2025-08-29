Samuel Rosa, Seu Jorge e mais: confira os lançamentos musicais da semana

Novidades incluem singles e álbuns de diferentes estilos para atualizar sua playlist

O final de semana chegou com uma leva de novidades para quem gosta de música. Entre os destaques, estão colaborações de peso, novos álbuns e singles que prometem movimentar as playlists.

Entre os principais lançamentos, Samuel Rosa e Seu Jorge se unem no single Não Tenha Dó, enquanto nomes como Wanessa Camargo, Felipe e Rodrigo, e Anderson Neiff apostam em novos projetos completos. Já Pedro Sampaio apresenta mais um single com potencial de hit.

Confira os lançamentos da semana:

  • Single: Não Tenha Dó – Samuel Rosa e Seu Jorge

  • Álbum: Big Fa7her – Akira Presidente

  • Álbum: No Mundo da Lua – Lara

  • Álbum: A Banda Que Toca Forró – Claudio Ney & Juliana

  • Single: Poesia de Boteco – Lourena, Lukinhas, Xamã, BIN e J. Eskine

  • Álbum: Nossa Cara – Felipe e Rodrigo

  • Álbum: Lado B – Wanessa Camargo

  • Álbum: I.E.A.A.N – Anderson Neiff

  • Single: Quebra Cabeça – Luiza Dutra

  • Single: Em Mim Também Doeu – Mar.iana e Paula Fernandes

  • Single: Cachaçada – Kaique & Felipe e Clayton & Romário

  • Single: Percepción – Yago Oproprio

  • Single: Agora Chora – Savask

  • Single: Celular da Maça – Enzo Ferro

  • EP: Doce Confusão – Liza Lou

  • Single: Sequência Feiticeia – Pedro Sampaio

Os lançamentos reforçam a diversidade musical brasileira e internacional, oferecendo desde o forró até o rap, passando pelo pop e pela MPB.

