Samuel Rosa, Seu Jorge e mais: confira os lançamentos musicais da semana

O final de semana chegou com uma leva de novidades para quem gosta de música. Entre os destaques, estão colaborações de peso, novos álbuns e singles que prometem movimentar as playlists.

Entre os principais lançamentos, Samuel Rosa e Seu Jorge se unem no single Não Tenha Dó, enquanto nomes como Wanessa Camargo, Felipe e Rodrigo, e Anderson Neiff apostam em novos projetos completos. Já Pedro Sampaio apresenta mais um single com potencial de hit.

Confira os lançamentos da semana:

Single: Não Tenha Dó – Samuel Rosa e Seu Jorge

Álbum: Big Fa7her – Akira Presidente

Álbum: No Mundo da Lua – Lara

Álbum: A Banda Que Toca Forró – Claudio Ney & Juliana

Single: Poesia de Boteco – Lourena, Lukinhas, Xamã, BIN e J. Eskine

Álbum: Nossa Cara – Felipe e Rodrigo

Álbum: Lado B – Wanessa Camargo

Álbum: I.E.A.A.N – Anderson Neiff

Single: Quebra Cabeça – Luiza Dutra

Single: Em Mim Também Doeu – Mar.iana e Paula Fernandes

Single: Cachaçada – Kaique & Felipe e Clayton & Romário

Single: Percepción – Yago Oproprio

Single: Agora Chora – Savask

Single: Celular da Maça – Enzo Ferro

EP: Doce Confusão – Liza Lou

Single: Sequência Feiticeia – Pedro Sampaio

Os lançamentos reforçam a diversidade musical brasileira e internacional, oferecendo desde o forró até o rap, passando pelo pop e pela MPB.

📌 Fonte: Metrópoles

✍️ Redigido por Contilnet