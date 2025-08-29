Samuel Rosa, Seu Jorge e mais: confira os lançamentos musicais da semana

O final de semana chegou com uma leva de novidades para quem gosta de música. Entre os destaques, estão colaborações de peso, novos álbuns e singles que prometem movimentar as playlists.
Entre os principais lançamentos, Samuel Rosa e Seu Jorge se unem no single Não Tenha Dó, enquanto nomes como Wanessa Camargo, Felipe e Rodrigo, e Anderson Neiff apostam em novos projetos completos. Já Pedro Sampaio apresenta mais um single com potencial de hit.
Confira os lançamentos da semana:
Single: Não Tenha Dó – Samuel Rosa e Seu Jorge
Álbum: Big Fa7her – Akira Presidente
Álbum: No Mundo da Lua – Lara
Álbum: A Banda Que Toca Forró – Claudio Ney & Juliana
Single: Poesia de Boteco – Lourena, Lukinhas, Xamã, BIN e J. Eskine
Álbum: Nossa Cara – Felipe e Rodrigo
Álbum: Lado B – Wanessa Camargo
Álbum: I.E.A.A.N – Anderson Neiff
Single: Quebra Cabeça – Luiza Dutra
Single: Em Mim Também Doeu – Mar.iana e Paula Fernandes
Single: Cachaçada – Kaique & Felipe e Clayton & Romário
Single: Percepción – Yago Oproprio
Single: Agora Chora – Savask
Single: Celular da Maça – Enzo Ferro
EP: Doce Confusão – Liza Lou
Single: Sequência Feiticeia – Pedro Sampaio
Os lançamentos reforçam a diversidade musical brasileira e internacional, oferecendo desde o forró até o rap, passando pelo pop e pela MPB.
📌 Fonte: Metrópoles
✍️ Redigido por Contilnet