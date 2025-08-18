Sebrae realiza 2ª edição do Encontro Empresarial Move Mais Vendas em três cidades do Acre

O Sebrae promove a 2ª edição do Encontro Empresarial Move Mais Vendas em Brasiléia (20), Cruzeiro do Sul (21) e Rio Branco (27). A iniciativa visa conectar micro e pequenas empresas a potenciais compradores e prepará-las para negociações no formato B2B (Business to Business).

Nesta edição, cerca de 80 empresas das três cidades participarão apresentando seus produtos e serviços. Segundo a gerente de Produtos e Mercado do Sebrae no Acre, Lívia Maia, essas empresas estão passando por um processo de consultoria do programa MOVE+ VENDAS, no qual consultores especializados credenciados pela instituição auxiliam diretamente no fortalecimento das estratégias de venda, prospecção de clientes e geração de novas oportunidades de negócio. “Nosso intuito é criar oportunidades para que as empresas façam networking e iniciem relações com outros empreendedores, que possam se tornar parcerias futuramente”, destacou.

Em 2024, 48 empresas de diversos segmentos participaram do MOVE+ VENDAS e, por meio dos encontros empresariais, 976 aproximações comerciais foram realizadas, resultando em vendas diretas e novas parcerias.

Programação dos encontros:

Brasiléia

Data: 20 de agosto | quarta-feira

Horário: 14h30 às 18h

Local: Escritório Regional do Sebrae | Av. Rui Lino, 698 – Centro

Cruzeiro do Sul

Data: 21 de agosto | quinta-feira

Horário: 18h às 21h

Local: Escritório Regional do Sebrae | Av. Blvd. Thaumaturgo, 1148 – Centro

Rio Branco

Data: 27 de agosto | quarta-feira

Horário: 18h às 21h

Local: SebraeLab na UFAC | Rodovia BR-364, km 04 – Distrito Industrial

Conheça o MOVE+ VENDAS:

Para participar do programa, é necessário:

Ser Microempresa (ME) ou Pequena Empresa (PP);

Possuir modelo de vendas B2B;

Atuar em segmentos que vendem para redes varejistas, atacadistas, distribuidoras, restaurantes, clínicas, laboratórios, hospitais e afins;

Ter operação em andamento, com conhecimento mínimo sobre produção, atendimento, logística e gestão.