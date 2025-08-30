Seca extrema: mãe atravessa rio no Acre segurando a mão do filho e imagem impressiona

O caso aconteceu no interior do estado, no município de Marechal Thaumaturgo

Imagens registradas neste sábado (30) em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, evidenciam os impactos da seca no Rio Amônia. Uma moradora foi flagrada atravessando o manancial a pé, acompanhada de uma criança com menos de cinco anos de idade.

O caso aconteceu no interior do estado do Acre/Foto: Reprodução

Embora 2025 seja considerado um ano atípico em relação às queimadas, o chamado verão amazônico tem castigado municípios isolados como Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa do Purus e Jordão. Nesta última cidade, situação semelhante foi registrada em julho, quando adolescentes foram filmados atravessando o Rio Jordão de bicicleta.

Na ocasião, o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) divulgou imagens do encontro dos rios Tarauacá e Jordão e alertou para a gravidade do período de estiagem. “A estiagem na Amazônia acreana promete ser severa este ano e demandará do poder público um olhar atento para evitar o desabastecimento das cidades isoladas”, afirmou.

