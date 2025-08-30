Seca extrema: mãe atravessa rio no Acre segurando a mão do filho e imagem impressiona

Imagens registradas neste sábado (30) em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, evidenciam os impactos da seca no Rio Amônia. Uma moradora foi flagrada atravessando o manancial a pé, acompanhada de uma criança com menos de cinco anos de idade.

Embora 2025 seja considerado um ano atípico em relação às queimadas, o chamado verão amazônico tem castigado municípios isolados como Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa do Purus e Jordão. Nesta última cidade, situação semelhante foi registrada em julho, quando adolescentes foram filmados atravessando o Rio Jordão de bicicleta.

Na ocasião, o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) divulgou imagens do encontro dos rios Tarauacá e Jordão e alertou para a gravidade do período de estiagem. “A estiagem na Amazônia acreana promete ser severa este ano e demandará do poder público um olhar atento para evitar o desabastecimento das cidades isoladas”, afirmou.