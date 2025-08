Seca severa do Rio Macauã isola comunidades no interior do Acre: “Nem canoa pequena passa”

Moradores da comunidade Triunfo, localizada às margens do Rio Macauã, no Alto Rio Macauã, enfrentam dias difíceis em meio à estiagem severa que atinge a região. Com o nível do rio extremamente baixo, o transporte fluvial ,principal meio de locomoção das famílias, se tornou praticamente impossível.

Segundo relato enviado ao ContilNet por Pelegrino Sobrinho, que visitou a localidade, nem mesmo canoas pequenas conseguem mais navegar pelo rio. A situação tem deixado os moradores ilhados, com dificuldades para chegar à cidade, comprar mantimentos ou escoar a produção agrícola.

“Os moradores estão andando pelos ramais, mesmo sem condições, porque têm a necessidade de ir até a cidade. Muitos produtos não conseguem nem ser retirados, por conta da falta de ramal de qualidade”, destacou Pelegrino. Ele relatou ainda que chegou à comunidade pelo ramal do Nacélio, passando por regiões como Cachoeira, São Sebastião e Repouso.

Além da seca, a precariedade das estradas vicinais agrava ainda mais a situação. Os ramais que deveriam servir de alternativa à navegação não oferecem trafegabilidade adequada. Para os moradores, resta apenas seguir viagem a pé ou com dificuldades por trechos críticos.