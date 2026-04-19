O registro tornou-se o testamento afetivo do maior apoiador da jornalista, que faleceu na noite deste domingo (19) sem que ela soubesse

A morte de Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos, trouxe à tona um registro que agora ganha contornos de despedida histórica. Antes de ser internado no início de abril devido à piora em seu quadro de saúde, o influente advogado e ex-político mineiro fez questão de gravar um vídeo para a filha, Ana Paula Renault, que segue confinada no BBB 26.

O vídeo, que circulou entre os fãs da jornalista e foi fundamental para dar forças à equipe da sister aqui fora, mostra um Gerardo sereno, sentado à mesa de casa, enviando o que viria a ser sua última mensagem pública de amor e incentivo.

As palavras de Gerardo

Curto, mas carregado de simbolismo, o recado direto para a filha resume a relação de cumplicidade que os dois mantinham. Na gravação, Gerardo olha para a câmera e diz:

“Oi, filhinha, tudo bem? Saudades são muitas. Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai que te ama muito.”

O peso do apoio paterno

Para Ana Paula, o apoio do pai era o combustível que a mantinha no jogo, especialmente por ser ele o principal entusiasta de sua volta ao reality após 10 anos. Dentro da casa, ela chegou a mencionar diversas vezes o medo de “sumir” da vida dele por causa do confinamento, mas sempre reforçava que estava ali porque ele assim desejou.

A família Renault, ao decidir manter o falecimento em segredo até o fim do programa (previsto para a próxima terça-feira), baseou-se justamente nessa força demonstrada por Gerardo no vídeo: a de que ele queria vê-la lutar até o último minuto.

Repercussão

Após a confirmação do falecimento na noite deste domingo (19), o vídeo voltou a viralizar nas redes sociais. Fãs da “aniquiladora” como Ana Paula é conhecida usaram as imagens para prestar homenagens ao patriarca, destacando a doçura com que ele se referia à filha. O registro agora permanece como a última lembrança visual que a jornalista terá do pai antes de descobrir a triste notícia ao sair da casa.

Veja o vídeo: