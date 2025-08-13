Secretaria da Fazenda anuncia ganhadores do 10º sorteio do Nota Premiada Acreana

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) divulgou, nesta quarta-feira (13), os vencedores do 10º sorteio do programa Nota Premiada Acreana. Realizada mensalmente, a iniciativa distribui prêmios que chegam a R$ 20 mil e tem como principal objetivo incentivar os consumidores a solicitarem a inclusão do CPF nas notas fiscais, fortalecendo a arrecadação estadual e promovendo a cidadania fiscal.

O evento foi transmitido ao vivo diretamente dos estúdios do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Rio Branco, e contemplou 15 contribuintes das cinco regionais do Acre: Alto Acre, Baixo Acre, Juruá, Purus e Tarauacá-Envira. Em cada uma delas, três participantes foram premiados com R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil. Os bilhetes sorteados correspondem a compras realizadas no mês de junho.

Além de incentivar a regularização cadastral das empresas, o programa também apoia instituições sociais. Para concorrer, o consumidor deve se inscrever no site notapremiadaacreana.ac.gov.br, escolher uma entidade para apoiar e informar o CPF na nota fiscal no momento da compra. Não é necessário cadastrar os documentos manualmente, pois os bilhetes são gerados de forma automática.

A lista completa dos ganhadores pode ser consultada na galeria de imagens e no site oficial do Nota Premiada Acreana. Já a transmissão integral do sorteio está disponível no perfil da Sefaz no Instagram: @sefazacre.

VEJA AS NOTAS