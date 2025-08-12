Segunda Choppada do Bode promete noite de música, gastronomia e solidariedade em Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul se prepara para viver uma noite de muita animação no próximo dia 4 de outubro. A cidade receberá a Segunda Choppada do Bode, evento organizado pela Maçonaria por meio da Loja Maçônica Marechal Tamatorro de Azevedo nº 1873, que retorna após o sucesso da primeira edição. O encontro será realizado no Sesc Cruzeiro do Sul e promete reunir diversão, boa gastronomia e compromisso social.

Com o formato Open Food e Open Chopp, o público poderá degustar à vontade um cardápio especial e aproveitar o tradicional Chopp Amistel, servido gelado durante toda a noite.

A programação musical conta com três atrações que prometem não deixar ninguém parado: Ricardo e Banda, Elian Máximo & Abraão e o DJ Alemão, garantindo um repertório variado para todos os gostos.

Além do entretenimento, o evento também tem caráter solidário: parte da arrecadação será destinada a uma instituição beneficente de Cruzeiro do Sul, reforçando o papel social da Maçonaria e o espírito de união da comunidade.

A Segunda Choppada do Bode é considerada uma oportunidade para reunir amigos, celebrar, saborear boa comida e bebida, e ao mesmo tempo contribuir para uma causa nobre. Os ingressos já estão à venda, e a expectativa é de casa cheia para mais uma edição memorável.