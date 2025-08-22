Senador de RO participa da filiação de Bittar no PL e rasga elogios: “Preparado e tem coragem”

Quem também marcou evento na coletiva de imprensa de anúncio da filiação do senador Marcio Bittar ao Partido Liberal (PL) foi o seu colega de bancada, o também senador Marcos Rogério (PL).
O evento aconteceu no Hotel Gran Lumine, com a presença de diversos políticos, incluindo o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.
Na ocasião, Marcos fez vários elogios a Bittar. “Então, o Bittar é isso. Tem senso de oportunidade, é preparado, tem coragem e se posiciona. Não é murista. Não fica em cima do muro. Então, Bittar, parabéns a você. Quero ser seu soldado aqui nessa batalha que está vindo pela frente”, disse o senador de Rondônia.
Veja o vídeo: