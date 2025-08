Senador Márcio Bittar critica decisão de Moraes e diz que prisão domiciliar de Bolsonaro é “tirania declarada”

O senador acreano Márcio Bittar (União Brasil) se posicionou de forma contundente nas redes sociais nesta segunda-feira (4), após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para o senador, a medida é uma demonstração de “tirania declarada” e um alerta sobre os rumos do país.

“Meus irmãos, recebo com o coração bem apertado a notícia de que o nosso líder, presidente Jair Bolsonaro, hoje está em prisão domiciliar. Como é que a gente vai dormir com esse barulho?”, começou Bittar, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Em tom crítico, o senador comparou o caso de Bolsonaro com o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que enquanto Lula foi condenado por unanimidade e teve sua pena anulada, Bolsonaro estaria sendo punido sem sequer ter sido condenado. “Um homem como presidente Bolsonaro, que teve a vida vasculhada de cima e embaixo, não descobriram nada. É um homem temente a Deus, que ama o nosso país”, afirmou.

Bittar também sugeriu que o sistema estaria tentando eliminar adversários políticos, comparando o cenário brasileiro à Venezuela. “O fato é que o Brasil, o sistema quer eliminar adversários, como fez na Venezuela. A gente está marchando para esse rumo”, declarou.

Em sua publicação, o senador reforçou o apoio ao ex-presidente e conclamou os apoiadores a manterem a luta. “Presidente Bolsonaro, o senhor não está só. Hoje não tem mais só um Bolsonaro. Nós somos milhões de Bolsonaros esparramados pelo país. Nós não vamos abandonar o nosso país. Nós não vamos desistir”, disse.