Senadora Damares Alves anuncia que está com câncer

Congressista do Republicanos pelo Distrito Federal não especificou, no entanto, qual é o tipo de câncer

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) anunciou, nesta quarta-feira (27/8), que está com câncer. Não especificou, no entanto, qual é o tipo.

Senadora Damares Alves anuncia que está com câncer. Foto: Reprodução

“Dado o horário da reunião, e a senadora presidente não está se sentindo muito bem. Inclusive, hoje, na reunião mais cedo, eu fiz um anúncio público na outra comissão e acho justo eu fazer esse anúncio aqui também. Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Eu estou no enfrentamento da doença. Estou tomando a coragem de fazer este anúncio público. Requer muita coragem”, disse.

O anúncio foi feito durante a Comissão de Direitos Humanos do Senado. A senadora pediu para encerrar a sessão porque, segundo ela, estava em seu “limite físico”.

