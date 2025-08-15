15/08/2025
Sérgio Souto celebra 75 anos de vida e 45 de carreira com espetáculo especial nesta sexta

Público poderá adquirir ingressos e mesas para a noite histórica

O cantor e compositor acreano Sérgio Souto sobe ao palco nesta sexta-feira (15) para celebrar um momento histórico: seus 75 anos de vida e 45 anos de trajetória musical. O espetáculo “É cantando que a gente se entende” será realizado a partir das 21h, no Afa Jardim

A apresentação contará com participações especiais de Lina Grasiela, Camile Castro, Lidianne Cabral, Anderson Liguth, Rogério Rock e Moças do Samba. Ao lado de Sérgio, estarão os músicos James Fernandes, Nilton Castro, Raildo, João Gabriel, Abimael Rufino, Paulinho Nobre e Dentinho, que darão vida às poesias e melodias consagradas do artista, conhecidas em todo o Brasil e no exterior.

Sérgio Souto celebra 75 anos de vida e 45 de carreira/Foto: Reprodução

Natural de Sena Madureira e radicado no Rio de Janeiro desde os 15 anos, Sérgio Souto é dono de uma obra com 14 discos gravados e músicas interpretadas por nomes como Elba Ramalho, Fagner, Jorge Vercilo, Nelson Gonçalves, Jessé, entre outros. Sua canção “Minha Aldeia” integrou a trilha sonora da novela Sinhá Moça, da TV Globo, e “Falsa Alegria” garantiu a vitória no Festival Rodada Brahma de Música Popular Brasileira.

LEIA TAMBÉM: Sérgio Souto volta ao palco para realizar show especial em comemoração aos seus 75 anos

Com apresentações nos principais palcos do país e participação em grandes festivais, Souto construiu uma carreira sólida, sempre levando a Amazônia e suas raízes para o centro da cena musical brasileira.

Artista é um dos grandes nomes da história de Sena Madureira/Foto: Reprodução

“Essa será uma noite para celebrar a arte, a cultura, a música, a família, os amigos e todos que apreciam canções e poesias inspiradas nas minhas vivências amazônicas e por tantos outros lugares do nosso país”, destacou Sérgio Souto.

Os ingressos e mesas — para seis ou oito pessoas — podem ser adquiridos pelos telefones (68) 99990-0634 e (68) 99998-9754. Também é possível garantir a entrada via Pix, utilizando a chave CPF 509.097.387-34.

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

