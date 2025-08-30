Serviços de emergência ficam fora do ar em todo o Acre; veja como acionar

Enquanto os serviços não forem restabelecidos, os moradores podem acionar canais alternativos de comunicação

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), informou neste sábado (30) que os serviços emergenciais 190, 193 e 181, operados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), estão temporariamente fora do ar. A interrupção foi causada pelo rompimento de uma fibra óptica no Abunã.

Os números de emergência seguem fora do ar/Foto: ContilNet

Para garantir o atendimento à população durante a instabilidade, equipes da Sejusp permanecem de prontidão. Enquanto os serviços não forem restabelecidos, os moradores podem acionar canais alternativos de comunicação:

WhatsApp do 190: (68) 99920-8619

Telegram: procurar por PM_190_AC ou acessar diretamente https://t.me/PM_AC_190_bot. O serviço permite registrar ocorrências por texto, vídeo, foto ou áudio.

