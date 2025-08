Sete municípios do Acre entram em alerta para chuvas intensas e ventos fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em sete cidades do Acre. O aviso começou a valer nesta quarta-feira (6) e segue até as 10h de quinta-feira (7), com atenção especial para os municípios das regiões oeste e central do estado.

As cidades que estão sob alerta são: Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Segundo o boletim meteorológico, estão previstas precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos com rajadas de 40 a 60 km/h.

A situação está sendo monitorada em tempo real pela Sala de Situação e Monitoramento Ambiental do Acre (SISMA), que atua em conjunto com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e recebe suporte técnico do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA).

A população dessas localidades deve ficar atenta às mudanças climáticas e seguir as orientações da Defesa Civil e dos órgãos ambientais, principalmente em áreas de risco como encostas e margens de rios.