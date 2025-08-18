Shih Tzu desaparece no bairro Nova Estação em Rio Branco e dona oferece R$ 1 mil de recompensa

Uma cachorrinha da raça Shih Tzu, chamada Lua Maria, está desaparecida desde o último dia 9 de agosto de 2025. O animal foi visto pela última vez na Rua Formosa, no bairro Nova Estação, em Rio Branco. Os tutores oferecem recompensa de R$ 1.000 para quem fornecer informações que levem ao seu paradeiro.

De acordo com os donos, Lua Maria tem pelagem branca com tons de cinza na cabeça, no meio do corpo e no bumbum. Ela estava sem coleira no momento do desaparecimento, mas suas patinhas estão tosadas, conforme as fotos compartilhadas pelos familiares.

Os tutores fazem um apelo à comunidade para que ajudem a localizar a cachorrinha. Informações podem ser passadas pelo número de telefone e WhatsApp: (68) 99202-1658.

A família está desesperada com a situação e pede que qualquer pessoa que aviste o animal entre em contato imediatamente para que Lua Maria possa retornar para casa em segurança.