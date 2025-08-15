15/08/2025
Universo POP
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira

Skins de Free Fire: como conseguir de graça e customizar

Descubra opções para obter itens sem custo, personalizar seu personagem e trocar visuais de forma prática no game

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Conseguir skins no Free Fire é o desejo de muitos jogadores que querem se destacar nas partidas. Felizmente, é possível obter esses itens cosméticos de forma gratuita por meio de eventos, missões, recompensas diárias ou códigos promocionais liberados pela desenvolvedora Garena. Além disso, é importante saber como usar e combinar as skins para deixar o visual ainda mais impressionante.

O que são skins e como conseguir de graça

As skins de Free Fire são itens cosméticos que personalizam a aparência de personagens, armas e outros elementos do jogo. Elas não influenciam no desempenho do jogador, mas são muito valorizadas. Algumas skins são raras e exclusivas, adquiridas em eventos ou compradas com diamantes, a moeda virtual do jogo. A Garena frequentemente lança novas skins inspiradas em tendências culturais e colaborações com marcas famosas.

As principais skins gratuitas podem ser obtidas em eventos especiais, como as de parceria com animes como Dragon Ball e Naruto, além de skins resgatadas com códigos da Garena. Um exemplo notável é a skin lendária Shadow Earthshaker, da coleção Rampage: New Dawn.

Apesar de existirem aplicativos de terceiros como o Skin Tools que prometem skins de graça, é muito importante destacar que eles não são oficiais e podem violar os termos de uso do jogo. O uso dessas ferramentas pode resultar em banimento permanente da conta e expõe o usuário a vírus e malwares.

Tipos de skins e como customizar

Existem diversos tipos de skins que personalizam vários aspectos do jogo. As mais populares são as de armas, que modificam a aparência de pistolas e rifles, muitas vezes adicionando efeitos visuais e sonoros especiais. Também há skins para mochilas, paraquedas e veículos, que podem ter designs simples ou modelos muito elaborados.

Para trocar de skin no Free Fire, o processo é simples e pode ser feito diretamente no menu do jogo. Para mudar o personagem, basta ir na aba “Opção Rápida”, no canto inferior esquerdo, e clicar em “Personagem”. Para alterar as peças de roupa, o jogador deve acessar o “Cofre” no menu principal e selecionar cada item para montar seu visual. Já para as skins de armas, basta ir na seção “Armas” e escolher a skin desejada.

Alok Despertado foi o personagem destaque do 6º aniversário de Free Fire — Foto: Divulgação / Garena Free Fire

Fonte: TechTudo e Garena

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.