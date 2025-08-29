Solidariedade: motoboys arrecadam alimentos e fraldas para mãe e filha em Rio Branco; ASSISTA

O grupo arrecadou alimentos, fraldas descartáveis e outros itens para a família

Uma ação solidária dos motoboys e trabalhadores de motos de aplicativos emocionou a internet na última quinta-feira (28). O gesto atendeu o pedido de uma moradora bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A ação foi publicada das redes sociais do motoboy e criador de conteúdo, Shayron Motoboy/ Foto: Reprodução

A ajuda foi direcionada a Letícia, mãe de uma bebê Eloá, que se encontravam em situação de vulnerabilidade. O grupo arrecadou alimentos, fraldas descartáveis e outros itens para a família.

A ação foi publicada das redes sociais do motoboy e criador de conteúdo, Shayron Motoboy, que registrou o momento da entrega das doações. O grupo foi até a casa onde mora Letícia e sua filha.

Veja:

