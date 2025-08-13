“Sou artista, não bandido”, diz MC acreano após polêmica de funk sobre o Papouco

O cantor acreano MC Efepê, que viralizou recentemente ao postar nas redes sociais um funk em homenagem ao bairro Papouco, em Rio Branco, voltou a se pronunciar nesta terça-feira (12) para rebater críticas de que estaria fazendo apologia ao crime.

Em um vídeo divulgado em seu perfil, o artista afirmou que sua intenção foi apenas retratar a vivência da comunidade e que a obra adaptada já existia. “Não faz parte de apologia ao crime, sou artista, trabalho com a música. A música já existia, era da Tropa de Elite do Morro do Papouco, eu só substituí. Não fiz nada contra a polícia, nem contra o Estado, nem contra ninguém, apenas cantei uma música que já existia. Sou artista, não bandido”, declarou.

A polêmica começou após Efepê publicar uma versão adaptada da música “Morro do Dendê”, sucesso do funk carioca, citando o bairro Papouco, conhecido por seus altos índices de criminalidade e vulnerabilidade social. O vídeo foi gravado em frente ao Cristo Redentor, ponto conhecido da capital acreana, e acumulou milhares de visualizações.

O MC já havia se envolvido em outras controvérsias por conta de letras que, segundo críticos, exaltariam o crime organizado. Ele, no entanto, sustenta que suas produções são um retrato da realidade periférica, sem incentivo à violência.