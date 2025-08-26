26/08/2025
STF reforça policiamento na casa de Bolsonaro após pedido da PGR

Medida de Alexandre de Moraes prevê vigilância 24h da Polícia Penal do DF para evitar risco de fuga do ex-presidente

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (26/8) o reforço do policiamento na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que avaliou existir risco de fuga do ex-mandatário.

De acordo com a decisão, o acompanhamento será feito pela Polícia Penal do Distrito Federal em tempo integral. Moraes ressaltou que os agentes devem evitar exposição indevida de Bolsonaro, “abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança”.

Detalhes da determinação

O ministro autorizou que fique a critério da Polícia Penal do DF o uso de uniformes e armamentos. Para ele, a medida é “adequada e necessária” diante da proximidade do julgamento de mérito da Ação Penal 2.668/DF.

“Verifica-se adequado e necessário o monitoramento do réu e investigado Jair Messias Bolsonaro, em complemento às medidas cautelares impostas e referendadas pela Primeira Turma desta Suprema Corte, de modo a assegurar a aplicação da lei penal”, escreveu Moraes.

Contexto da decisão

A solicitação foi feita após a Polícia Federal (PF) encaminhar ao STF um ofício com base em pedido do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara. No documento, o parlamentar solicitava reforço no policiamento para evitar possível tentativa de fuga do ex-presidente.

A PF também destacou a importância da manutenção e checagem constante do sistema de monitoramento eletrônico nas imediações da residência de Bolsonaro.

Atualmente, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, utilizando tornozeleira eletrônica, em razão de medidas cautelares impostas pelo STF.

📌 Fonte: STF, PGR, Polícia Federal
Redigido por ContilNet Notícias

