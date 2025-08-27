26/08/2025
Universo POP
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso

Felca cancela participação no TechnoGame em Rio Branco, Manaus e Porto Velho

Influenciador anunciou saída oficial do evento; programação segue com competições, cosplay e painéis de tecnologia.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O influenciador digital Felca não participará do TechnoGame, evento geek e gamer marcado para os dias 28 e 29 de novembro em Rio Branco, bem como em outras edições previstas para Manaus e Porto Velho. A decisão foi comunicada oficialmente pela equipe do artista, que havia informado o cancelamento ainda no dia 21 de agosto de 2025.

Segundo a equipe do evento, o cancelamento da participação de Felca não impacta a programação do TechnoGame, que seguirá com competições de jogos, painéis, cosplay e debates sobre tecnologia. O público poderá aproveitar todas as atrações planejadas sem alterações.

Comunicado oficial do TechnoGame confirmou o cancelamento da participação de Felca nos eventos de 2025/Foto: Reprodução

Felca enfrentou ondas de ataques virtuais após denúncias de adultização infantil, que resultaram em processos contra agressores, incluindo um caso em que uma pessoa chegou a ser presa por ameaça. Apesar disso, não há informações sobre substituição do influenciador na programação dos eventos.

Comunicado oficial do TecnoGame:

O TecnoGame informa aos seus clientes que foi cancelada a participação do Artista Felca no Evento previsto para Manaus, Porto Velho e Acre.

Informamos, ainda, que a própria Equipe do Artista fez o comunicado oficialmente, no dia 21/08/2025, o cancelamento de sua participação, conforme segue:

‘A decisão foi muito difícil para nós como time, no cancelamento do Felca em eventos este ano. Lamentamos muito pelos fãs e agradecemos pelo carinho.’

O TecnoGame respeita integralmente a decisão e reforça o compromisso de seguir trabalhando para surpreender o público com novas atrações nesta edição.

Agradecemos a compreensão de todos e permanecemos à disposição.

Atenciosamente,
Equipe TecnoGame

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.