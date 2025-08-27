Felca cancela participação no TechnoGame em Rio Branco, Manaus e Porto Velho

O influenciador digital Felca não participará do TechnoGame, evento geek e gamer marcado para os dias 28 e 29 de novembro em Rio Branco, bem como em outras edições previstas para Manaus e Porto Velho. A decisão foi comunicada oficialmente pela equipe do artista, que havia informado o cancelamento ainda no dia 21 de agosto de 2025.

Segundo a equipe do evento, o cancelamento da participação de Felca não impacta a programação do TechnoGame, que seguirá com competições de jogos, painéis, cosplay e debates sobre tecnologia. O público poderá aproveitar todas as atrações planejadas sem alterações.

Felca enfrentou ondas de ataques virtuais após denúncias de adultização infantil, que resultaram em processos contra agressores, incluindo um caso em que uma pessoa chegou a ser presa por ameaça. Apesar disso, não há informações sobre substituição do influenciador na programação dos eventos.

Comunicado oficial do TecnoGame:

O TecnoGame informa aos seus clientes que foi cancelada a participação do Artista Felca no Evento previsto para Manaus, Porto Velho e Acre.

Informamos, ainda, que a própria Equipe do Artista fez o comunicado oficialmente, no dia 21/08/2025, o cancelamento de sua participação, conforme segue:

‘A decisão foi muito difícil para nós como time, no cancelamento do Felca em eventos este ano. Lamentamos muito pelos fãs e agradecemos pelo carinho.’

O TecnoGame respeita integralmente a decisão e reforça o compromisso de seguir trabalhando para surpreender o público com novas atrações nesta edição.

Agradecemos a compreensão de todos e permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

Equipe TecnoGame