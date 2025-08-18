18/08/2025
Técnico de enfermagem é condenado a 44 anos por estuprar pacientes sedados e filmar crimes em UPA

Homem foi acusado de abusar sexualmente de seis vítimas sedadas e filmar os crimes

A Justiça condenou o técnico de enfermagem Wesley da Silva Ferreira a 44 anos e três meses de prisão por abusar sexualmente de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Industrial de Curitiba. Além da pena de reclusão, ele foi condenado a sete meses e quatro dias de detenção por filmar os crimes e deverá pagar R$ 75,9 mil em indenização a cada uma das seis vítimas.

Os abusos ocorreram entre dezembro de 2023 e outubro de 2024. O técnico foi preso depois que seu companheiro encontrou vídeos e fotos dos crimes em seu celular. À polícia, Wesley confessou que as vítimas estavam sedadas e que ele filmava os atos porque “tinha vontade”.

Julgado pela 12ª Vara Criminal de Curitiba, o réu foi condenado por estupro de vulnerável e por ter transmitido propositalmente uma doença grave. A defesa de Wesley informou que está analisando a sentença e que vai se manifestar no processo sobre possíveis recursos.

Wesley da Silva Ferreira, técnico de enfermagem — Foto: Reprodução/RPC

Fonte: G1

Redigido por Contilnet.

