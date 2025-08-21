Termômetros podem chegar a 12ºC no Acre com a chegada de nova friagem, diz Friale

O Acre deve enfrentar a nona friagem do ano a partir do próximo domingo (24), segundo previsão do pesquisador Davi Friale, publicada em seu site O Tempo Aqui. A massa de ar frio vinda do sul do continente vai derrubar as temperaturas, trazendo noites geladas para boa parte do estado.

Em Rio Branco, Brasileia e outros municípios do leste e do sul acreano, os termômetros poderão marcar entre 12ºC e 15ºC durante as madrugadas, entre segunda-feira (25) e quarta-feira (27). Será uma das quedas mais acentuadas do ano.

No Vale do Juruá, as mínimas devem ser menos intensas: entre 17ºC e 20ºC em Cruzeiro do Sul e de 15ºC a 18ºC em Tarauacá e Feijó. Já na vizinha Boca do Acre, no Amazonas, a previsão é de 14ºC a 17ºC.

Até sábado (23), o calor intenso continua predominando em todo o estado, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. No domingo, os ventos fortes vindos do sudeste vão anunciar a chegada da onda de frio polar, que pode provocar chuvas fortes, raios e rajadas de vento, principalmente no centro do Acre e no Vale do Juruá.

Apesar das noites frias, os dias seguirão ensolarados. Após a friagem, o estado será tomado por uma massa de ar seco, reduzindo a umidade relativa para níveis entre 15% e 25% em algumas regiões.