21/08/2025
Termômetros podem chegar a 12ºC no Acre com a chegada de nova friagem, diz Friale

Após a friagem, o estado será tomado por uma massa de ar seco, reduzindo a umidade relativa para níveis entre 15% e 25% em algumas regiões

O Acre deve enfrentar a nona friagem do ano a partir do próximo domingo (24), segundo previsão do pesquisador Davi Friale, publicada em seu site O Tempo Aqui. A massa de ar frio vinda do sul do continente vai derrubar as temperaturas, trazendo noites geladas para boa parte do estado.

No domingo, os ventos fortes vindos do sudeste vão anunciar a chegada da onda de frio polar/ Foto: ContilNet

Em Rio Branco, Brasileia e outros municípios do leste e do sul acreano, os termômetros poderão marcar entre 12ºC e 15ºC durante as madrugadas, entre segunda-feira (25) e quarta-feira (27). Será uma das quedas mais acentuadas do ano.

No Vale do Juruá, as mínimas devem ser menos intensas: entre 17ºC e 20ºC em Cruzeiro do Sul e de 15ºC a 18ºC em Tarauacá e Feijó. Já na vizinha Boca do Acre, no Amazonas, a previsão é de 14ºC a 17ºC.

Até sábado (23), o calor intenso continua predominando em todo o estado, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. No domingo, os ventos fortes vindos do sudeste vão anunciar a chegada da onda de frio polar, que pode provocar chuvas fortes, raios e rajadas de vento, principalmente no centro do Acre e no Vale do Juruá.

Apesar das noites frias, os dias seguirão ensolarados. Após a friagem, o estado será tomado por uma massa de ar seco, reduzindo a umidade relativa para níveis entre 15% e 25% em algumas regiões.

Últimas Notícias

