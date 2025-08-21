Torcedor morre após sofrer mal súbito durante jogo do São Paulo na Libertadores

Um torcedor de 70 anos morreu após sofrer um mal súbito durante a partida entre São Paulo e Atlético Nacional, na noite de terça-feira (19), pela Copa Libertadores da América.

O idoso estava na arquibancada do MorumBis, acompanhado do filho, quando passou mal por volta das 23h, próximo ao intervalo do jogo. Ele deixou o estádio de maca e foi encaminhado a um hospital na região de Campo Limpo, mas não resistiu.

De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública, a vítima foi atendida inicialmente por equipes do Corpo de Bombeiros ainda no estádio. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) como morte natural.

Apesar da tragédia, o jogo seguiu e terminou empatado no tempo regulamentar. Nas penalidades, o São Paulo venceu e garantiu a classificação para as quartas de final da competição.

