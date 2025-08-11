12 de agosto de 2025
Um momento de tensão marcou as festividades taurinas de Alcalá del Júcar, na província de Albacete, Espanha, na última sexta-feira (8). Um touro conseguiu romper as barreiras de proteção do recinto, fugiu e gerou pânico entre a multidão presente.

De acordo com os serviços de emergência, três pessoas ficaram feridas — dois homens, de 66 e 50 anos, e uma mulher, de 36. Os ferimentos, no entanto, não foram causados por chifradas, e as vítimas foram socorridas e levadas de ambulância para o Hospital Geral Universitário de Albacete.

Touro quebra barreira, escapa de recinto, parte para cima de população e causa pânico em festa / Foto: Reprodução

O incidente ocorreu durante o encerramento da programação taurina da cidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que dois touros correm em direção às barreiras. Um deles colide com força contra a estrutura, derrubando-a e abrindo caminho para a fuga.

Nas imagens, é possível ver o público em desespero tentando se proteger. Alguns presentes chegaram a segurar o animal pelo rabo na tentativa de contê-lo, enquanto outros impediram que o segundo touro escapasse. O animal que rompeu a barreira foi controlado pouco depois, evitando ferimentos mais graves.

