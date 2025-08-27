26/08/2025
Trabalhador rural morre em acidente de moto na BR-317, em Xapuri

O corpo foi localizado por volta das 19h por motoristas que trafegavam no sentido Epitaciolândia.

Um acidente de trânsito resultou na morte do trabalhador rural Ivo do Nascimento Souza, de 27 anos, na BR-317, no município de Xapuri, interior do Acre. O corpo da vítima foi encontrado por populares na noite desta segunda-feira (25), mas a identificação só ocorreu na manhã desta terça-feira (26), após confirmação da Polícia Técnico-Científica.

Segundo informações preliminares, Ivo conduzia uma motocicleta preta quando perdeu o controle do veículo. Marcas no asfalto apontam que a moto se arrastou por mais de dez metros antes de ser arremessada para fora da rodovia. A principal suspeita é de que o condutor tenha adormecido enquanto dirigia.

Vítima de acidente/Foto cedida

O corpo foi localizado por volta das 19h por motoristas que trafegavam no sentido Epitaciolândia. Ao avistarem a motocicleta abandonada a cerca de 20 km do entroncamento de Xapuri, eles encontraram a vítima já sem vida. A Polícia Civil foi acionada por volta das 21h30.

Equipes do Instituto de Criminalística, do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para os procedimentos de praxe. A identificação da motocicleta pela placa permitiu contato com os familiares da vítima.

Motocicleta no local do acidente/Foto cedida

O corpo passou por necropsia no IML da Regional do Alto Acre, em Brasiléia, e foi liberado para sepultamento em Xapuri, cidade natal do trabalhador. O laudo pericial deve confirmar as circunstâncias exatas do acidente.

