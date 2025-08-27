Trabalhador rural morre em acidente de moto na BR-317, em Xapuri

Um acidente de trânsito resultou na morte do trabalhador rural Ivo do Nascimento Souza, de 27 anos, na BR-317, no município de Xapuri, interior do Acre. O corpo da vítima foi encontrado por populares na noite desta segunda-feira (25), mas a identificação só ocorreu na manhã desta terça-feira (26), após confirmação da Polícia Técnico-Científica.

Segundo informações preliminares, Ivo conduzia uma motocicleta preta quando perdeu o controle do veículo. Marcas no asfalto apontam que a moto se arrastou por mais de dez metros antes de ser arremessada para fora da rodovia. A principal suspeita é de que o condutor tenha adormecido enquanto dirigia.

O corpo foi localizado por volta das 19h por motoristas que trafegavam no sentido Epitaciolândia. Ao avistarem a motocicleta abandonada a cerca de 20 km do entroncamento de Xapuri, eles encontraram a vítima já sem vida. A Polícia Civil foi acionada por volta das 21h30.

Equipes do Instituto de Criminalística, do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para os procedimentos de praxe. A identificação da motocicleta pela placa permitiu contato com os familiares da vítima.

O corpo passou por necropsia no IML da Regional do Alto Acre, em Brasiléia, e foi liberado para sepultamento em Xapuri, cidade natal do trabalhador. O laudo pericial deve confirmar as circunstâncias exatas do acidente.