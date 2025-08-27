Trabalhador tem pé arrancado por máquina em acidente na Transacreana

Um acidente de trabalho deixou o trabalhador rural Francisco Luciano Chaves dos Santos, de 34 anos, gravemente ferido na tarde desta terça-feira (26), no km 100 da rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Francisco participava de um serviço de instalação de cercas em uma propriedade quando ocorreu o acidente. Ele e outros trabalhadores utilizavam uma broca acoplada a uma máquina para abrir buracos que receberiam as estacas da cerca. Durante a operação, a peça giratória da máquina prendeu a calça da vítima, que foi puxada pelo equipamento. O impacto violento resultou na amputação do pé esquerdo de Francisco.

Após o acidente, colegas colocaram a vítima em um veículo particular e iniciaram o transporte em direção ao pronto-socorro de Rio Branco. No entanto, ao chegarem ao km 65 da rodovia, o carro apresentou uma pane mecânica, obrigando a equipe a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte avançado, equipada com médico e socorristas, foi enviada ao local. Os profissionais realizaram procedimentos de emergência para conter a hemorragia e estabilizar o paciente, que foi transferido com urgência ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde de Francisco foi classificado como grave.