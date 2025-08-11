Uma tragédia abalou o distrito de Fortaleza do Abunã, em Porto Velho (RO), na tarde deste domingo (10). Calebe Henrique Peretti de Souza, de 6 anos, que tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA), morreu afogado em uma praia situada nos fundos de sua residência, na Chácara São Francisco.

De acordo com informações apuradas, o menino saiu de casa sem que os pais percebessem. Poucos minutos depois, familiares o encontraram boiando no rio Abunã, em um trecho considerado raso.

Policiais Militares foram acionados e, junto à perícia técnica e ao rabecão, atenderam a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho para os procedimentos de praxe e posterior liberação à família.

O caso foi registrado e seguirá sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do afogamento.