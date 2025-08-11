12 de agosto de 2025
TRAGÉDIA: criança com autismo morre afogada no distrito de Fortaleza do Abunã

Calebe Henrique Peretti de Souza, de 6 anos, que tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA), morreu afogado em uma praia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma tragédia abalou o distrito de Fortaleza do Abunã, em Porto Velho (RO), na tarde deste domingo (10). Calebe Henrique Peretti de Souza, de 6 anos, que tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA), morreu afogado em uma praia situada nos fundos de sua residência, na Chácara São Francisco.

Criança com autismo morre afogada no distrito de Fortaleza do Abunã/Foto: Reprodução

De acordo com informações apuradas, o menino saiu de casa sem que os pais percebessem. Poucos minutos depois, familiares o encontraram boiando no rio Abunã, em um trecho considerado raso.

Policiais Militares foram acionados e, junto à perícia técnica e ao rabecão, atenderam a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho para os procedimentos de praxe e posterior liberação à família.

O caso foi registrado e seguirá sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do afogamento.

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

