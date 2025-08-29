TRE do Acre nomeia novos aprovados no concurso do TSE Unificado; salário inicial é de quase R$ 15 mil

Concurso exigiu formação superior em Direito e teve validade inicial de dois anos

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE AC) publicou a portaria de nomeação de cinco candidatos aprovados no concurso TSE Unificado para o cargo de analista judiciário na área judiciária. Os nomeados têm prazo de 30 dias, a partir da publicação do ato, para tomar posse, devendo passar por inspeção médica e apresentar exames laboratoriais e complementares.

Concurso exigiu formação superior em Direito e teve validade inicial de dois anos

O salário inicial é de R$ 14.852,66, sendo composto por vencimento básico de R$ 6.188,61 e GAJ de R$ 7.928,86. Para concorrer, era necessário ter formação superior em Direito. O concurso tem validade de dois anos, prorrogável por mais dois, e permite novas convocações durante esse período.

A nomeação faz parte da autorização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para convocar 525 aprovados em concursos da Justiça Eleitoral em 2025, incluindo 357 para técnico judiciário e 168 para analista judiciário. O concurso, organizado pelo Cebraspe, ofereceu 412 vagas imediatas e cadastro reserva, com mais de 637 mil inscritos, embora quase metade não tenha comparecido às provas realizadas em dezembro do ano passado.

Além das provas objetivas e discursivas, a seleção incluiu avaliação de títulos para analista judiciário e Teste de Aptidão Física (TAF) para agentes da polícia judicial.

