Três cidades do Acre estão entre as dez com maiores taxas de gravidez na adolescência no Brasil

Na última semana, o jornal Folha de S. Paulo divulgou um levantamento, baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Ministério da Saúde e do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, que revela um dado alarmante: em 2022, três municípios do Acre figuraram entre os dez com as maiores taxas de gravidez na adolescência no país.

O cenário mais preocupante é o de Tarauacá, que ocupa o 2º lugar no ranking nacional, com taxa de 12,5 gestações para cada mil meninas de 10 a 14 anos — ficando atrás apenas de Pacaraima, em Roraima, que registra 15,6. Brasileia aparece na 7ª posição, com índice de 10,2, e Sena Madureira surge na 9ª colocação, com 9,4.

O levantamento também aponta que oito das dez cidades com maior incidência de gravidez precoce estão na Região Norte. Além do Acre e de Roraima, o Amazonas conta com três municípios na lista e o Amapá com um.

Segundo o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc/Datasus), a cada hora, 44 adolescentes se tornam mães no Brasil — cinco delas com menos de 15 anos. Em muitos casos, as gestações estão relacionadas a situações de violência sexual, uma vez que qualquer relação com menores de 14 anos é considerada estupro de vulnerável. Mesmo assim, apenas 4% dessas meninas têm acesso ao aborto legal.

O impacto vai muito além da maternidade precoce. De acordo com o IBGE, a gravidez é a principal causa de evasão escolar feminina na América Latina. No Brasil, 60% das mães adolescentes não estudam nem trabalham, o que amplia a vulnerabilidade social e limita as perspectivas de futuro.