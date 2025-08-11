12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Três cidades do Acre estão entre as dez com maiores taxas de gravidez na adolescência no Brasil

Tarauacá ocupa a segunda colocação em ranking dominado por cidades da Região Norte

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na última semana, o jornal Folha de S. Paulo divulgou um levantamento, baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Ministério da Saúde e do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, que revela um dado alarmante: em 2022, três municípios do Acre figuraram entre os dez com as maiores taxas de gravidez na adolescência no país.

Três municípios do Acre figuraram entre os dez com as maiores taxas de gravidez na adolescência no país/Foto: Reprodução

 O cenário mais preocupante é o de Tarauacá, que ocupa o 2º lugar no ranking nacional, com taxa de 12,5 gestações para cada mil meninas de 10 a 14 anos — ficando atrás apenas de Pacaraima, em Roraima, que registra 15,6. Brasileia aparece na 7ª posição, com índice de 10,2, e Sena Madureira surge na 9ª colocação, com 9,4.

O levantamento também aponta que oito das dez cidades com maior incidência de gravidez precoce estão na Região Norte. Além do Acre e de Roraima, o Amazonas conta com três municípios na lista e o Amapá com um.

Segundo o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc/Datasus), a cada hora, 44 adolescentes se tornam mães no Brasil — cinco delas com menos de 15 anos. Em muitos casos, as gestações estão relacionadas a situações de violência sexual, uma vez que qualquer relação com menores de 14 anos é considerada estupro de vulnerável. Mesmo assim, apenas 4% dessas meninas têm acesso ao aborto legal.

O impacto vai muito além da maternidade precoce. De acordo com o IBGE, a gravidez é a principal causa de evasão escolar feminina na América Latina. No Brasil, 60% das mães adolescentes não estudam nem trabalham, o que amplia a vulnerabilidade social e limita as perspectivas de futuro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.