Trio acusado de executar mecânico na frente da companheira vai a júri popular em Rio Branco

Os acusados Roniscley Ribeiro da Silva, Mayke Wisley Oliveira dos Santos e Francisco Valdecir Borges da Silva irão a júri popular no dia 15 de setembro, em Rio Branco. O julgamento ocorrerá na 1ª Vara do Tribunal do Júri do Fórum Criminal da capital. O trio vai responder pelo assassinato do mecânico José Francisco de Assis da Silva, ocorrido em novembro de 2023.

O crime ocorreu no bairro Belo Jardim II, na casa da mãe da vítima. Segundo as investigações, José Francisco foi executado a tiros na frente da companheira, que ainda tentou impedir a ação dos criminosos. Parte do homicídio foi registrada por câmeras de segurança instaladas no local.

Conforme divulgado pela TV 5, o crime teria sido encomendado por Francisco Valdecir Borges, apontado como mandante, enquanto Roniscley e Mayke teriam sido os executores. Em abril deste ano, a Justiça determinou que os três fossem levados a júri, decisão confirmada pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre após recurso da defesa.

O histórico criminal de Roniscley Ribeiro e Mayke Wisley pesa contra a dupla. Os dois foram condenados em outubro de 2023 por envolvimento no latrocínio do comerciante José Góes, de 59 anos, e no assassinato de seu sobrinho, Nathanael Góes dos Santos. Roniscley recebeu pena superior a 79 anos de prisão, enquanto Mayke foi sentenciado a mais de 68 anos.