Mecânico tem casa invadida por criminosos e é executado com três tiros na cabeça em Rio Branco

Na tarde deste domingo (26), um mecânico identificado como José Francisco de Assis da Silva, de 45 anos, foi assassinado com três tiros na cabeça em sua própria residência, localizada na travessa Gonzaga, acesso pelo ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim 2, Segundo Distrito, em Rio Branco (AC).

Segundo relatos da esposa da vítima, Juliana, três indivíduos armados invadiram a propriedade e renderam seu marido. Questionaram sobre sua suposta afiliação a alguma facção criminosa, mas José Francisco, que era mecânico, negou qualquer envolvimento e informou que não fazia parte de nenhuma organização. Os criminosos indagaram sobre uma arma que Francisco supostamente possuía, momento em que dispararam três tiros em sua cabeça, à vista de sua casa.w

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, enviando uma viatura de suporte avançado para o local. No entanto, os socorristas constataram o óbito de Francisco ao chegarem à cena do crime.

A Polícia Militar, acionada para a ocorrência, enviou equipes do segundo batalhão para coletar informações e acionou os peritos do Instituto Médico Legal (IML). Todos os procedimentos foram realizados, e o corpo do mecânico foi encaminhado para a base do IML na capital.

Agentes da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), estiveram no local para coletar informações para o início das investigações.