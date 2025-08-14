14 de agosto de 2025
Trio suspeito de matar idosa em assalto brutal no interior do Acre é preso pela Polícia Civil

O crime, que ocorreu na noite de 5 de julho no Ramal Cambalacho, chocou a comunidade pela violência com que foi cometido

A Polícia Civil do Acre concluiu as investigações sobre o latrocínio que vitimou uma idosa na zona rural de Senador Guiomard. O crime, que ocorreu na noite de 5 de julho no Ramal Cambalacho, chocou a comunidade pela violência com que foi cometido.

Idosa foi encontrada morta dentro da propriedade/Foto: Reprodução

De acordo com a investigação, três homens armados invadiram a casa de um casal de idosos após efetuarem disparos contra a porta para forçar a entrada. Durante a ação, os criminosos quebraram móveis, reviraram o imóvel e agrediram as vítimas, que foram derrubadas e até pisoteadas.

Sem encontrar o dinheiro que buscavam, os assaltantes levaram alguns pertences e fugiram no carro antigo do casal, abandonado posteriormente na entrada do ramal. A idosa morreu ainda durante o crime, e seu corpo só foi encontrado na manhã de segunda-feira, 7, aumentando a comoção na região.

Polícia concluiu as investigações/Foto: Reprodução PCAC

A Polícia Civil foi acionada no domingo à tarde e iniciou as diligências imediatamente. O primeiro suspeito foi preso na semana passada. Na sequência, durante o cumprimento de mandado de busca na casa de um segundo investigado, em Extrema (RO), a polícia recuperou objetos roubados e prendeu o acusado. O terceiro e último suspeito foi capturado na quinta-feira, 13, encerrando as buscas.

O inquérito foi concluído e será enviado ao Poder Judiciário. O Ministério Público ficará responsável por analisar o caso e oferecer denúncia contra os acusados.

