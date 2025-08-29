Turistas acreanos usam corda e resgatam ciclista que se afogava em rio na Paraíba; ASSISTA

Dois turistas do Acre ajudaram a salvar a vida de um ciclista que se afogava na Barra de Gramame, em João Pessoa, na tarde desta terça-feira (27). O caso ocorreu no ponto onde o rio Gramame encontra o mar e mobilizou banhistas que estavam no local.
Segundo Maycon Prado, um dos turistas, o ciclista tentou atravessar o rio de bicicleta, mas não conseguiu e começou a se afogar. “Foi eu e o Thaylor, que é de Brasiléia. Quando chegamos lá, o cara tava tentando atravessar com a bicicleta, mas começou a se afogar. Todo mundo só gritava, ninguém entrava, só um senhorzinho entrou, e aí a gente entrou também”, relatou.
Os turistas conseguiram puxar a vítima com ajuda de uma corda e ainda resgatar a bicicleta, que ele não largava. “Eu peguei a bicicleta e o Thaylor saiu arrastando o cara. Depois de muita luta, um rapaz jogou uma corda e conseguimos sair, puxando ele e a bicicleta”, contou Maycon.
Vídeos feitos por populares registraram o momento em que o ciclista foi retirado da água quase inconsciente, mas com vida. Após o resgate, ele agradeceu aos jovens que arriscaram suas vidas para evitar uma tragédia.