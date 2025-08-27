27/08/2025
Ufac define novas formas de ingresso para cursos de graduação a partir de 2026; confira as mudanças

As mudanças foram aprovadas nesta terça-feira (26) e têm como objetivo equilibrar o acesso dos estudantes locais às vagas oferecidas pela instituição

O Conselho Universitário (Consu) da Universidade Federal do Acre (Ufac) aprovou mudanças no sistema de ingresso de novos estudantes para os cursos de graduação. As alterações envolvem modalidades distintas para licenciaturas, bacharelados e medicina.

Sede do Campus Rio Branco da Ufac/Foto: Reprodução

Nos cursos de licenciatura, o ingresso continuará sendo feito por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No entanto, o bônus regional, antes aplicado, deixará de valer nessa modalidade.

Já os cursos de bacharelado passarão a ter processo seletivo próprio, também baseado na nota do Enem, mas com a manutenção do bônus regional, que garante vantagem a candidatos do Acre e região.

O curso de medicina terá vestibular exclusivo, realizado presencialmente pela própria universidade. A seleção também contará com o bônus regional. De acordo com a decisão do Consu, a primeira edição desse vestibular está prevista para janeiro de 2026.

As mudanças foram aprovadas nesta terça-feira (26) e, segundo a gestão universitária, têm como objetivo equilibrar o acesso dos estudantes locais às vagas oferecidas pela instituição.

Entenda de forma resumida:

  • Licenciatura

    • Ingresso pelo Sisu, com a nota do Enem.

    • Bônus regional não será aplicado nessa modalidade.

  • Bacharelado

    • Processo seletivo próprio, também usando a nota do Enem.

    • Bônus regional será mantido, beneficiando candidatos do Acre e região.

  • Medicina

    • Terá vestibular exclusivo e presencial, organizado pela própria universidade.

    • Seleção contará com o bônus regional.

    • Primeira edição prevista para janeiro de 2026.

