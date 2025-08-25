Últimos dias: inscrições para estágio no MPF do Acre encerram no domingo; veja como participar

Estudantes de graduação têm até o próximo domingo (31) para se inscrever no 2º processo seletivo de estágio do Ministério Público Federal (MPF) em 2025. Em Rio Branco, as oportunidades são para cadastro de reserva na Procuradoria da República no Acre (PR/AC).

A prova objetiva será realizada de forma on-line no dia 21 de setembro, em conjunto com as demais unidades do MPF no país. Para participar, os interessados precisam preencher a ficha de pré-inscrição até as 23h40 do dia 31 de agosto, no horário de Brasília, e enviar a documentação digitalizada exigida no edital. O processo é voltado para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior conveniadas ao MPF.

As áreas contempladas na PR/AC incluem Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação na área de Suporte Técnico. A avaliação será aplicada no portal GOV.BR, acessível pelo endereço selecaoestagio.mpf.mp.br, sendo necessário confirmar a inscrição até 72 horas antes da prova. O horário exato do exame será divulgado posteriormente na página da unidade de inscrição.

O estágio oferece bolsa mensal de R$ 1.027,82, auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia de estágio presencial, seguro contra acidentes pessoais e carga horária de 20 horas semanais. O formato de atuação será híbrido, com parte presencial e parte remota.

O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e minorias étnico-raciais, como populações indígenas e povos e comunidades tradicionais. Para concorrer pelo sistema de cotas, é necessário assinar a declaração específica disponível no edital.

De acordo com o cronograma, as inscrições seguem abertas até 31 de agosto. A divulgação das inscrições válidas ocorrerá no dia 10 de setembro, enquanto a prova será aplicada no dia 21 do mesmo mês. Já o resultado final está previsto para 10 de novembro.