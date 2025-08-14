14/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson

Urban Sketchers promove 23º encontro em Rio Branco; saiba data e mais informações

Atividade será realizada no Parque Capitão Ciríaco, com visita guiada e desenhos ao ar livre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O grupo Urban Sketchers Rio Branco realiza, no próximo dia 30 de agosto, a 23ª edição do seu encontro de arte ao ar livre. A programação acontecerá no Parque Capitão Ciríaco e começa com uma visita guiada às 14h30. Os participantes são orientados a chegar alguns minutos antes para não perder nenhuma explicação.

Às 15h30, terá início a atividade principal: a produção de desenhos no local. Os organizadores recomendam que os interessados levem materiais como papel, lápis, nanquim, aquarela, lápis de cor e prancheta. Crianças também podem participar, desde que acompanhadas por um responsável.

A proposta do evento é reunir artistas e entusiastas para registrar, por meio de ilustrações, diferentes perspectivas do espaço urbano e do patrimônio cultural da cidade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.