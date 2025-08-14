Urban Sketchers promove 23º encontro em Rio Branco; saiba data e mais informações

O grupo Urban Sketchers Rio Branco realiza, no próximo dia 30 de agosto, a 23ª edição do seu encontro de arte ao ar livre. A programação acontecerá no Parque Capitão Ciríaco e começa com uma visita guiada às 14h30. Os participantes são orientados a chegar alguns minutos antes para não perder nenhuma explicação.

Às 15h30, terá início a atividade principal: a produção de desenhos no local. Os organizadores recomendam que os interessados levem materiais como papel, lápis, nanquim, aquarela, lápis de cor e prancheta. Crianças também podem participar, desde que acompanhadas por um responsável.

A proposta do evento é reunir artistas e entusiastas para registrar, por meio de ilustrações, diferentes perspectivas do espaço urbano e do patrimônio cultural da cidade.