Uso de entorpecentes entre amigos termina em tentativa de homicídio no Segundo Distrito de Rio Branco

A.M.S.J, de 35 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (30), durante o uso de entorpecentes nos fundos de uma residência localizada entre o Beco São Domingos e a Travessa Cearense, no bairro 6 de Agosto, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Antônio estava na companhia de amigos consumindo drogas quando teve um desentendimento com outro homem. Durante a discussão, o agressor se apossou de uma faca e passou a golpeá-lo. Em meio à confusão, outras pessoas intervieram utilizando pedaços de madeira para afastar o autor das agressões. A vítima foi atingida no braço direito e nas costas. Após o crime, o suspeito fugiu do local.

Um familiar de A. acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Depois de receber os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permaneceu em estado estável.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não conseguiu localizar o agressor. O caso será investigado pela Polícia Civil.