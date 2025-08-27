Vaza imagem de mulher que teve cabeça esmagada com tábua de cortar carne em Rio Branco

Foram divulgadas nesta quarta-feira (27) as imagens de Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, vítima de feminicídio ocorrido na noite da última terça-feira (26), em Rio Branco. Ela foi assassinada a golpes de uma tábua de cortar carne dentro da própria residência, localizada na Travessa Chicão, no bairro Belo Jardim 1, Segundo Distrito da capital.

SAIBA MAIS: Brutalidade: homem esmaga a cabeça da esposa com tábua de cortar carne em Rio Branco

O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, Jerberson do Nascimento Soares, de 26 anos, que fugiu após o assassinato e ainda não foi localizado pela polícia, mas também teve imagem divulgada.

Segundo familiares, Ivanilde e Jerberson mantinham um relacionamento conturbado, marcado por uso de drogas e frequentes brigas. Ambos já haviam passado por internações em clínicas de reabilitação. Há cerca de dois meses, o casal se mudou para a região onde o crime aconteceu.

Na noite do feminicídio, Jerberson teria pedido que Ivanilde o buscasse no hospital. Já em casa, após consumir bebidas alcoólicas, o suspeito atacou a companheira enquanto ela dormia, desferindo vários golpes com a tábua de cortar carne. A vítima morreu na hora, em decorrência de traumatismo craniano grave.

Quatro horas depois, familiares e vizinhos encontraram Ivanilde sem vida sobre a cama, ensanguentada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia, e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Equipes do 2º Batalhão realizaram buscas, mas o suspeito não foi encontrado. O caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).