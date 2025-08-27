27/08/2025
Vaza imagem de mulher que teve cabeça esmagada com tábua de cortar carne em Rio Branco

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia, e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML)

Foram divulgadas nesta quarta-feira (27) as imagens de Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, vítima de feminicídio ocorrido na noite da última terça-feira (26), em Rio Branco. Ela foi assassinada a golpes de uma tábua de cortar carne dentro da própria residência, localizada na Travessa Chicão, no bairro Belo Jardim 1, Segundo Distrito da capital.

Vaza imagem de mulher que teve cabeça esmagada com tábua de cortar carne em Rio Branco/Foto: Reprodução

SAIBA MAIS: Brutalidade: homem esmaga a cabeça da esposa com tábua de cortar carne em Rio Branco

O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, Jerberson do Nascimento Soares, de 26 anos, que fugiu após o assassinato e ainda não foi localizado pela polícia, mas também teve imagem divulgada.

Segundo familiares, Ivanilde e Jerberson mantinham um relacionamento conturbado, marcado por uso de drogas e frequentes brigas. Ambos já haviam passado por internações em clínicas de reabilitação. Há cerca de dois meses, o casal se mudou para a região onde o crime aconteceu.

Na noite do feminicídio, Jerberson teria pedido que Ivanilde o buscasse no hospital. Já em casa, após consumir bebidas alcoólicas, o suspeito atacou a companheira enquanto ela dormia, desferindo vários golpes com a tábua de cortar carne. A vítima morreu na hora, em decorrência de traumatismo craniano grave.

Quatro horas depois, familiares e vizinhos encontraram Ivanilde sem vida sobre a cama, ensanguentada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia, e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Equipes do 2º Batalhão realizaram buscas, mas o suspeito não foi encontrado. O caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

