15/08/2025
VÍDEO: jovem é atingida por barra de metal enquanto caminhava próximo ao Horto Florestal

Fraciele foi imediatamente socorrida pelo motorista da caminhonete e recebeu atendimento médico

Um vídeo de um acidente de carro, que ocorreu em Rio Branco, no Acre, no último dia 13 de agosto, mostra o momento em que uma mulher é atingida na cabeça por uma peça de metal que se desprende de uma caminhonete.

Vítima ficou desacordada/Foto: Reprodução

A mulher, identificada como Fraciele Alves, estava caminhando na calçada na rua José Magalhães, próximo ao Horto Florestal, quando o incidente ocorreu. Segundo o relato, o motorista não percebeu que a peça de metal havia se desprendido do veículo.

Fraciele foi imediatamente socorrida pelo motorista da caminhonete e recebeu atendimento médico. Felizmente, ela está passando bem e em recuperação.

Segundo relato do condutor, ele estava alheio ao fato de que a peça estava solta e acredita que ela deve ter se desprendido durante o trajeto.

