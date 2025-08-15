VÍDEO: jovem é atingida por barra de metal enquanto caminhava próximo ao Horto Florestal

Um vídeo de um acidente de carro, que ocorreu em Rio Branco, no Acre, no último dia 13 de agosto, mostra o momento em que uma mulher é atingida na cabeça por uma peça de metal que se desprende de uma caminhonete.

A mulher, identificada como Fraciele Alves, estava caminhando na calçada na rua José Magalhães, próximo ao Horto Florestal, quando o incidente ocorreu. Segundo o relato, o motorista não percebeu que a peça de metal havia se desprendido do veículo.

Fraciele foi imediatamente socorrida pelo motorista da caminhonete e recebeu atendimento médico. Felizmente, ela está passando bem e em recuperação.

Segundo relato do condutor, ele estava alheio ao fato de que a peça estava solta e acredita que ela deve ter se desprendido durante o trajeto.