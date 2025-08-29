Vídeo mostra despejo de esgoto ao lado da praia onde será realizado o Festival do Mandi em Sena Madureira

O tradicional Festival do Mandi, considerado um dos maiores eventos culturais de Sena Madureira, pode estar comprometido por um grave problema ambiental. Um vídeo gravado e enviado à redação do ContilNet mostra uma grande quantidade de esgoto sendo despejada diretamente no rio onde a festa é realizada, causando indignação e preocupação na população.

Nas imagens, é possível ver uma mancha escura se espalhando pela água, além de fezes misturadas ao esgoto, o que levanta sérias questões sobre saúde pública e preservação ambiental. A proximidade do festival, que atrai visitantes de várias regiões do estado, torna o cenário ainda mais alarmante e coloca em dúvida a segurança da programação.

A possibilidade de banho no rio durante o evento gera forte preocupação, já que o contato com águas poluídas representa riscos significativos à saúde. Entre os problemas estão infecções de pele, doenças gastrointestinais, hepatite A e até complicações mais graves causadas por vírus e bactérias presentes no esgoto. Além disso, a exposição pode provocar irritações nos olhos e nas vias respiratórias, afetando principalmente crianças, idosos e pessoas com imunidade fragilizada.

Outro ponto crítico envolve a pesca no local, parte essencial da tradição cultural da festividade. Os peixes expostos à poluição podem acumular microrganismos nocivos e substâncias tóxicas, colocando em risco quem consome esses alimentos. Isso pode resultar em intoxicação, verminoses e até acúmulo de metais pesados no organismo ao longo do tempo. Além de ameaçar a saúde dos visitantes, a contaminação compromete a renda dos pescadores que dependem do rio para sobreviver.

Diante desse cenário, é inadmissível que um evento de grande porte seja realizado em meio a um problema tão grave de saneamento básico. A falta de ação das autoridades reflete não apenas descaso com o meio ambiente, mas também com a saúde e a dignidade da própria população. Um festival que deveria celebrar a cultura local corre o risco de se transformar em símbolo de negligência e irresponsabilidade.

CONFIRA: