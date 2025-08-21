Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente

O influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, foi detido na manhã desta quarta-feira (20) em uma situação inusitada. Câmeras corporais da Polícia Militar registraram o momento em que ele recebeu os agentes completamente nu e acompanhado de duas mulheres, em seu apartamento no Tremembé, Zona Norte de São Paulo.

A diligência ocorreu cerca de quatro horas após o acidente envolvendo seu Porsche 911 Carrera SC conversível, avaliado em R$ 1 milhão, que avançou o sinal vermelho e colidiu contra um Hyundai HB20 na Avenida Brigadeiro Faria Lima, deixando uma pessoa ferida.

O vídeo

Nas gravações, um dos policiais pergunta: “Está sozinho aí?”. Gato Preto responde: “Estou com duas minas”. O agente orienta que todos se vistam antes da abordagem, explicando:

“Se o MP requisitar as imagens, você não vai estar nu. Pede para elas se vestirem para a gente não poder ver elas nuas também.”

EITA! Gato Preto estava pelado e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente com Porsche. pic.twitter.com/fNXUlbzJfX — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) August 20, 2025

Samuel negou portar armas ou drogas, mas foi informado sobre o flagrante:

“Como você se evadiu do local de ocorrência com vítima, você está incorrendo em crime de trânsito”, disse um dos militares.

Versões sobre o acidente

Segundo a ocorrência, o influenciador deixou o local do acidente mesmo com vítima ferida, o que caracterizou flagrante delito. Ele alegou ter prestado auxílio antes de sair, mas afirmou que decidiu ir embora porque estava sendo filmado por curiosos.

Imagens do sistema Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, confirmam que o Porsche avançou o sinal vermelho em alta velocidade antes da colisão.

Manifestação de Bia Miranda

A passageira do carro, Bia Miranda, comentou nas redes sociais:

“Não vi nada, não vi sinal vermelho, não vi sinal verde. Eu estava mexendo no celular. Só vi o baque. Mesmo se a gente estiver errado, vamos arcar com os prejuízos.”

Bia também pediu desculpas ao motorista do HB20 atingido e afirmou que o veículo seria ressarcido.

Fonte: Polícia Militar de São Paulo / Redes sociais | Redigido por ContilNet Notícias