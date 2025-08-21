21/08/2025
Universo POP
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões
Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”

Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente

Influenciador foi preso horas depois de colidir Porsche de R$ 1 milhão; Bia Miranda estava no carro no momento da batida

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, foi detido na manhã desta quarta-feira (20) em uma situação inusitada. Câmeras corporais da Polícia Militar registraram o momento em que ele recebeu os agentes completamente nu e acompanhado de duas mulheres, em seu apartamento no Tremembé, Zona Norte de São Paulo.

Vídeo mostra que Gato Preto estava com duas mulheres ao ser detido após acidente com Bia Miranda – Reprodução/ X

A diligência ocorreu cerca de quatro horas após o acidente envolvendo seu Porsche 911 Carrera SC conversível, avaliado em R$ 1 milhão, que avançou o sinal vermelho e colidiu contra um Hyundai HB20 na Avenida Brigadeiro Faria Lima, deixando uma pessoa ferida.

O vídeo

Nas gravações, um dos policiais pergunta: “Está sozinho aí?”. Gato Preto responde: “Estou com duas minas”. O agente orienta que todos se vistam antes da abordagem, explicando:

“Se o MP requisitar as imagens, você não vai estar nu. Pede para elas se vestirem para a gente não poder ver elas nuas também.”

Samuel negou portar armas ou drogas, mas foi informado sobre o flagrante:

“Como você se evadiu do local de ocorrência com vítima, você está incorrendo em crime de trânsito”, disse um dos militares.

Versões sobre o acidente

Segundo a ocorrência, o influenciador deixou o local do acidente mesmo com vítima ferida, o que caracterizou flagrante delito. Ele alegou ter prestado auxílio antes de sair, mas afirmou que decidiu ir embora porque estava sendo filmado por curiosos.

Imagens do sistema Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, confirmam que o Porsche avançou o sinal vermelho em alta velocidade antes da colisão.

Manifestação de Bia Miranda

A passageira do carro, Bia Miranda, comentou nas redes sociais:

“Não vi nada, não vi sinal vermelho, não vi sinal verde. Eu estava mexendo no celular. Só vi o baque. Mesmo se a gente estiver errado, vamos arcar com os prejuízos.”

Bia também pediu desculpas ao motorista do HB20 atingido e afirmou que o veículo seria ressarcido.

Fonte: Polícia Militar de São Paulo / Redes sociais | Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.