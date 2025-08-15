15/08/2025
Vídeo mostra momento da prisão do influenciador Hytalo Santos em São Paulo

Um vídeo divulgado pelo G1 nesta sexta-feira (15) mostra o momento em que o influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso em São Paulo. Ele é alvo de investigações do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT), que apuram suspeitas de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Foto: Reprodução

O caso ganhou grande repercussão nacional após denúncias feitas pelo youtuber Felca, que acusou Hytalo de promover a “adultização” de crianças e adolescentes em seus vídeos.

