Vídeo mostra momento em que jovem é executado a tiros em distribuidora de Rio Branco

Uma execução a tiros chocou moradores do bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco, na noite deste domingo (10). Câmeras de segurança registraram o momento em que Genilson Bomfim Mendonça Júnior, de 22 anos, foi surpreendido e morto enquanto comprava cigarros em uma distribuidora localizada na Rua Quinze de Novembro.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava de bicicleta em frente ao estabelecimento Gela Guela quando um carro modelo Gol, de cor prata, se aproximou. Dois homens armados, um com pistola e outro com revólver, desceram do veículo e efetuaram cerca de dez disparos.

Genilson foi atingido por diversos tiros nas costas, no braço, na lateral do abdômen e no peito. Mesmo ferido, conseguiu correr por cerca de 15 metros, mas caiu na entrada de uma residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, ao chegar, a equipe médica constatou que ele já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia criminal. A Polícia Civil investiga o caso e não descarta a possibilidade de que o crime esteja relacionado a disputas entre facções criminosas na capital acreana. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pela apuração.

