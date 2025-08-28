Vini Jr. recusa proposta e pode sair do Real Madrid de graça em 2027

O atacante Vini Jr., um dos principais nomes do Real Madrid, pode deixar o clube de graça em 2027 caso não haja acordo pela renovação contratual. Segundo o jornal espanhol AS, o brasileiro recusou a primeira oferta da diretoria, já que espera receber vencimentos semelhantes aos de Kylian Mbappé, recém-chegado e dono do maior salário do elenco.

O vínculo atual do camisa 7 vai até junho de 2027. Sem renovação, o Real corre o risco de perder um dos jogadores mais decisivos da equipe sem qualquer compensação financeira.

Apesar da recusa inicial, as duas partes seguem em negociação. A expectativa é que novas reuniões aconteçam para tentar alinhar interesses.

Protagonismo em campo

Vini Jr. defende o Real Madrid desde 2019 e se consolidou como peça-chave no ataque. Entre seus grandes momentos, está o gol do título da Champions League 2022, que garantiu a 14ª taça europeia da história merengue. O brasileiro também brilhou em conquistas nacionais e internacionais ao lado do clube espanhol.

